Vozniki Uberja in Lyfta s krajšo stavko pred uvrstitvijo Uberjevih delnic na borzo

New York, 8. maja - Vozniki prevoznih podjetij Uber in Lyft so danes v več svetovnih državah izvedli krajšo stavko zaradi izkoriščanja, nizkih plač in slabih delovnih pogojev. Protest so izvedli pred petkovo uvodno uvrstitvijo Uberjevih delnic na Newyorško borzo, pri čemer se pričakuje oblikovanje tržne vrednosti pri okrog 90 milijardah dolarjev.