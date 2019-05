New York Times objavil del Trumpovih davčnih napovedi

New York, 8. maja - Časopis New York Times je danes objavil del davčnih napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki kažejo, da je od leta 1985 do 1994 povečal izgubo za milijardo dolarjev, s čimer se je najmanj za osem let izognil plačilu davkov. Leta 1985 je bil v minusu za 46 milijonov dolarjev, leta 1994 pa že za 1,17 milijarde.