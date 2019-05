Vrh EU v Sibiuu o strateških prioritetah in visokih položajih

Sibiu, 9. maja - Voditelji 27 članic EU, med njimi slovenski premier Marjan Šarec, bodo v romunskem Sibiuu dva tedna pred evropskimi volitvami razpravljali o strateških prioritetah za prihodnjih pet let in imenovanjih na visoke položaje, ki bodo sledila volitvam. Namen je, da na dan Evrope posredujejo močno sporočilo enotnosti in upanja.