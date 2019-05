STA soočenje: Liste o arbitraži in vstopu Hrvaške v schengen

STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednje vprašanje:

Hrvaška si prizadeva za članstvo v schengnu. Bi morala Slovenija kljub temu, da soseda ne sprejema arbitražne razsodbe o meji, podpreti njen vstop v schengen ali naj to izkoristi kot obliko pritiska na Zagreb? Kaj bi morala po vašem mnenju storiti Evropska komisija v primeru slovensko-hrvaškega spora o arbitraži?

SMC

V interesu obeh držav je, da Hrvaška vstopi v schengen, vendar pa mora izpolnjevati pogoje, med katerimi je eden najpomembnejših spoštovanje vladavine prava, poudarjajo v SMC. Dokler Hrvaška krši mednarodno pravo, si je težko predstavljati njen vstop v schengenski prostor. Evropska komisija bi v tem primeru morala zaščititi evropski pravni red, saj je med drugim tudi varuhinja pogodb EU. Kot dodajajo, bo to vlogo moralo opraviti Sodišče EU.

Gibanje Zedinjena Slovenija

Menijo, da se Slovenija do Hrvaške že od leta 1991 vede povsem napačno. Čeprav smo državotvorni Slovenci že leta 2009 poskušali preprečiti vstop Hrvaške v Nato in v EU, je parlamentarna politika to podprla ter zapravila naše prednosti, pravijo. ZSi ne priznava arbitražne odločitve, dokler ne bo javno objavljen tajni slovenski memorandum v zvezi s tem. Hrvaška po njihovem mnenju okupira slovensko ozemlje, kar je, kot poudarjajo, nesprejemljivo.

Zeleni Slovenije

Popuščanje južni sosedi je po njihovi oceni vodilo do tega, da Slovenija ni izkoristila vseh pogajalskih možnosti za okrepitev svojega položaja. Poudarjajo, da ne podpirajo članstva Hrvaške v schengnu, predlagajo tudi, da se pri arbitraži uveljavi meje na dan razglasitve samostojnosti in to stanje zamrzne za 99 let. To naj po njihovi oceni rešujejo druge, neobremenjene generacije.

Dobra država

Hrvaška bo po njihovem mnenju lahko vstopila v schengen, ko bo izpolnila pogoje. Kot izpostavljajo, je med temi pogoji tudi spoštovanje mednarodnega prava.

SNS

Po njihovi oceni bi morala Slovenija od arbitražne razsodbe odstopiti, saj gre za razsodbo, ki temelji na napačnem ugotovljenem dejanskem stanju. Posledično to pomeni, da je ta razsodba neveljavna in jo je treba razveljaviti po vzoru avstralskega sodišča v državi Victoriji lansko leto. Kot dodajajo, je tudi švicarsko vrhovno sodišče zaradi nepravilnih podatkov razveljavilo referendum iz leta 2016.

Lista Povežimo se

Slovenija mora po njihovem mnenju podpreti vstop Hrvaške v schengensko območje v trenutku, ko Hrvaška razreši vse obmejne spore z vsemi sosednjimi državami. Komisija bi morala v vseh primerih, tudi v primeru hrvaškega nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji, nepristransko odigrati svojo vlogo varuha zakonitosti ne glede na to, kateri evropski grupaciji pripada vladajoča stranka posamezne države članice.

LMŠ

Slovenija podpira vstop Hrvaške v schengen, toda želijo, da pri tem izpolni vse kriterije. Govoriti o kakršnikoli blokadi bi bilo po njihovem zelo neresno. Evropska komisija bi se v primeru arbitražne razsodbe morala postaviti na vladavino prava. Meja med državama je z arbitražno razsodbo določena, v tem okviru pa, kot poudarjajo, ne pristajajo na kršitve mednarodnega, evropskega in nacionalnega prava.

NSi

Ocenjujejo, da je arbitražno razsodbo treba spoštovati, druge možnosti ni. Na slovenski politiki in diplomaciji pa je, da z mehkimi pristopi to doseže. Eden od teh je tudi pogojevanje Slovenije. So pristaši dialoga, ki mora voditi v smer implementacije razsodbe. Komisija se bo morala po mnenju NSi v prihodnjem mandatu kot tista, ki je botrovala arbitražnemu procesu, odločneje zavzeti za njeno implementacijo.

SDS in SLS

Poudarjajo, da razsodba ni bila pravična za slovensko stran in škodi slovenskim strateškim interesom, saj med drugim ogroža status pomorske države. SDS je dajala prednost neposrednemu dialogu med državama že takrat, ko Hrvaška še ni bila članica EU, in naivno je pričakovati, da se bo obmejni spor rešil brez dialoga in soglasja sosede. Slovenija bi po njihovi oceni pri reševanju spornih vprašanj s Hrvaško morala uporabiti vsa sredstva, ki jih ima na voljo.

Domovinska liga

Zgodovinska napaka je bila, da je Hrvaška vstopila v EU brez urejenega obmejnega spora, so prepričani in menijo, da je arbitraža ena največjih napak slovenske zunanje politike. Pogojevanje vstopa v schengensko območje je še zadnji, čeprav šibek adut proti Hrvaški. "Priznajmo si, da smo arbitražni postopek z verolomnim delovanjem Drenikove, Sekolca in Erjavca dezavuirali sami. Komisija si je zgolj po pilatovsko umila roke. Žalostno."

SD

Poudarjajo, da so temeljni pogoj za schengen urejene meje s sosednjimi državami, še posebej s tistimi na zunanjih mejah unije. Dokler mejna vprašanja z BiH, Črno Goro in Srbijo niso ustrezno urejena, tudi ni pogojev za varovanje skupne meje. Spoštovanje vladavine prava in sprejetih obvez in dogovorov pa je samoumevni predpogoj za vstop v schengensko območje.

Levica

Sloveniji je po njihovem mnenju v interesu širitev schengna na Hrvaško. Pri tem poudarjajo, da mora Slovenija vztrajati pri implementaciji arbitražne razsodbe, odprtje dvostranskih pogajanj pa bi pomenilo odstop od nje. Ob tem menijo, da je spore treba reševati mirno, brez eskalacij na katerikoli strani, konflikti med slovensko in hrvaško politiko pa ne smejo zastrupljati odnosov med prebivalci obeh držav.

DeSUS

Hrvaška še ne izpolnjuje pogojev za članstvo v schengnu, kdaj jih bo, je v njihovi domeni, ocenjujejo. Špekulirati o tem, kako bi lahko ta dejstva izkoristila Slovenija v svoj prid, se jim zdi brezpredmetno. Smiselno pa bi bilo razmisliti, kako zmanjšati napetosti v uradnih odnosih med državama. Odločitev arbitražnega sodišča je dokončna, Hrvaška jo bo morala prej ali slej sprejeti in uresničiti.

SAB

Slovenija je morala za vstop v EU in schengen izpolniti pogoje in enako mora veljati za vse druge države, tudi Hrvaško, poudarjajo. Čeprav širitev EU in schengna podpirajo, bi vstop Hrvaške v schengen podprli le, če bo spoštovala odločitev arbitražnega sodišča.

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve