Weber in Timmermans na soočenju z nasprotnimi stališči o terorizmu in okolju

Berlin, 8. maja - Glavna kandidata za predsednika prihodnje Evropske komisije Manfred Weber iz Evropske ljudske stranke (EPP) in Frans Timmermans iz vrst evropskih socialistov (PES) sta se v torek soočila na nemški televiziji ARD, pri čemer so se pokazale jasne razlike med njima na področjih terorizma, okolja in mladih.

Glede terorizma je Weber poudaril, da se Evropejci, ki so se borili v vrstah skrajnih skupin, vključno z džihadistično Islamsko državo, ne smejo vrniti domov. "Pogovorimo se z našimi kurdskimi partnerji in zagotovimo, da bodo tisti, ki so zagrešili zločine, tam deležni pravične kazni," je povedal.

Timmermans pa se je na drugi strani zavzel za vzpostavitev mednarodnega sodišča, ki bi obravnavalo te zločine, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Spitzenkandidata največjih političnih skupin v Evropskem parlamentu sta imela v prvem soočenju, namenjenem nemškim volivcem, različni stališči tudi glede boja proti podnebnim spremembam. "Predsednik Evropske komisije mora postati osebno odgovoren za podnebne spremembe," je povedal vodilni kandidat PES. "Če bomo čakali še pet let, smo izgubili. In v EPP so pri tem vprašanju dinozavri," je poudaril.

Weber je zavrnil kritike in poudaril, da je njegova stranka ambiciozna v boju proti podnebnim spremembam. Sam se bo osredotočil na prepričevanje drugih držav in celin, kot so Kitajska, ZDA in Latinska Amerika, da se pridružijo boju proti podnebnim spremembam.

Na področju mladih pa se je Timmermans, ki trenutno zaseda mesto podpredsednika komisije, zavzel za to, da bi starost za udeležbo na volitvah znižali na 16 let. Po njegovih besedah mladi vedo, kaj želijo. Kot primer je izpostavil mlado podnebno aktivistko Greto Thunberg.

Vodilni kandidat EPP, ki je glede na ankete najverjetnejši predsednik prihodnje komisije, pa je dejal, da o starosti volilnih upravičencev odločajo nacionalne vlade, in ne Bruselj.

Vodilni kandidati se potegujejo za predsedniški položaj v Evropski komisiji, a sistem spitzenkandidatov je sporen. Enotnega mnenja o njem nimajo niti evropske politične stranke, še zlasti pa nad njim niso navdušene članice unije, ki dejansko odločijo o predsedniku komisije.