Varnostnik ob prerivanju v jedilnici azilnega doma uporabil solzivec

Ljubljana, 7. maja - V Azilnem domu na Viču v Ljubljani so danes posredovali policisti. Nekaj pred 13. uro so bili namreč obveščeni o kršitvi javnega reda in miru. Kot so pojasnili na ljubljanski policijski upravi, je po doslej zbranih obvestilih prišlo do prerivanja v jedilnici, zaradi česar je posredoval varnostnik, ki je uporabil plinski razpršilec.