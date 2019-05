Danes začetek hokejskega SP na Slovaškem

Bratislava, 10. maja - Danes se bo na Slovaškem začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju. Najboljših 16 ekip na svetu se bo za naslov, ki ga bodo branili Švedi, borilo v Bratislavi in Košicah. Prvi tekmi bosta danes ob 16.15, para sta Finska - Kanada in Rusija - Norveška. Zvečer bosta prvi dan na sporedu še tekmi ZDA - Slovaška in Češka - Švedska.