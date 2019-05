Šabeder ni zadovoljen z organizacijo dela v kranjskem zdravstvenem domu

Bohinj/Kranj, 7. maja - Minister za zdravje Aleš Šabeder je ob robu današnjega srečanja z župani zgornjegorenjskih občin v Bohinju komentiral tudi situacijo v Zdravstvenem domu Kranj, kjer so zaradi odpovedi zdravnikov zaprte številne ambulante. Ocenil je, da trenutna organizacija dela ni ustrezna, da bolniki niso primerno oskrbljeni in da so čakalne dobe predolge.