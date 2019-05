SDS opozarja na problematiko javnih naročil kmetijskega ministrstva pod Židanovim vodstvom

Ljubljana, 7. maja - Poslanska skupina SDS zahteva nujno sejo odbora DZ za kmetijstvo, na kateri bi obravnavali problematiko javnih naročil na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ko ga je vodil Dejan Židan. Zmotila so jih naročila analiz s področja uporabe travnikov in gensko spremenjenih rastlin.