V Normandiji se je pred 75 leti začelo zavezniško izkrcanje, znano kot dan D

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 4. junija - Pred 75 leti se je na severozahodu Francije začela največja vojaška skupna pomorska, kopenska in zračna operacija v zgodovini človeštva, ki je hkrati pomenila pomemben preobrat v drugi svetovni vojni. 75 let po dnevu D naj bi bila obletnica predvsem priložnost za slavljenje miru, svobode in sprave.