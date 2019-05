Nov portal za dostop do prostorskih podatkov

Ljubljana, 7. maja - Zaživel je portal, ki omogoča vpogled v različne vrste infrastrukture elektronskih komunikacij in njihovih podatkov. Na naslovu https://gis.akos-rs.si ga je vzpostavila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), njegov glavni namen pa je prispevati k zmanjšanju stroškov izgradnje omrežij ter spodbujati souporabo in skupno gradnjo.