Turčija napovedala vrtanje nafte pred obalo Cipra in si prislužila kritike EU ter ZDA

Ankara/Nikozija, 6. maja - Turčija je minuli teden napovedala vrtanje nafte in plina pred obalo Cipra, zaradi česar si je prislužila kritike Evropske unije in ZDA. V Bruslju in Washingtonu so se na turško napoved odzvali z oceno, da gre za poseg v ciprsko izključno gospodarsko cono. Ankara je danes zavrnila kritike na svoj račun, poroča francoska tiskovna agencija AFP.