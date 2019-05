Evropske borze po Trumpovih grožnjah z velikimi padci; evro dražji, nafta cenejša

Frankfurt/Pariz, 6. maja - Osrednje evropske borze so prvi trgovalni dan tega tedna sklenile globoko v negativnem območju. Tudi vlagatelji na stari celini so namreč zaskrbljeni zaradi groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo zvišal carine na kitajski izvoz v ZDA. Evro je medtem pridobil, cene nafte pa so se znižale.