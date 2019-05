Peking obsoja ZDA zaradi plovbe v Južnokitajskem morju

Peking, 6. maja - Kitajska je danes obelodanila, da so ameriške vojaške ladje brez dovoljenja plule blizu spornega otočja Spratley v Južnokitajskem morju. Po trditvah Pekinga so ZDA s tem kršile kitajsko suverenost in spodkopale mir na območju. Gre za zadnje napetosti med državama, ki jih močno bremeni napoved predsednika ZDA Donalda Trumpa o zvišanju carin.