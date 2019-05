Radio Študent v medijskem prostoru že 50 let izpostavlja zanemarjene vsebine

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 7. maja - Ljubljanski Radio Študent (RŠ), ki velja za najstarejšo neodvisno radijsko postajo v Evropi, je tik pred osrednjim dogodkom, s katerim bo 9. maja v Križankah obeležil 50-letnico delovanja. O tem, kakšna je bila prehojena pot in kje je danes v slovenski medijski krajini, sta za STA razmišljala bivši in sedanji sodelavec Ali Žerdin in Matej Zwitter.