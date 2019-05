Skupina Kažipot 55+ za e-vključevanje v aktivno staranje

Ljubljana, 5. maja - Skupina Kažipot 55+, ki si prizadeva za e-vključevanje v aktivno staranje, v sredo pripravlja srečanje, na katerem bodo udeleženci obravnavali vsebino in pobude iz publikacije Kažipot. Publikacija starejšim in njihovim otrokom lajša pridobivanje informacij v zvezi z e-vključevanjem v aktivno staranje, so sporočili organizatorji.