V Bruslju o Audrey Hepburn zasebno skozi fotografije in predmete

Bruselj, 4. maja - V rodnem Bruslju so v tem tednu odprli razstavo o filmski ikoni Audrey Hepburn, s katero obeležujejo današnjo 90-letnico njenega rojstva. Skozi številne fotografije in osebne predmete postavitev pripoveduje o njenem zasebnem življenju. Intimna Audrey, kot so jo naslovili, vsebuje skoraj 1000 predmetov, ki jih je zbral eden od dveh njenih sinov.