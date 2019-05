Novozelandska premierka se je zaročila

Wellington, 3. maja - Novozelandska premierka Jacinda Ardern in njen partner Clarke Gayford sta se med velikonočnimi prazniki zaročila, so danes sporočili iz njenega urada. Novinarji so diamantni prstan na prstu premierke opazili med današnjo slovesnostjo pri rudniku Pike River, poroča nemška tiskovna agencija dpa.