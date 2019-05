Rusija opozarja ZDA zaradi vmešavanja v Venezuelo

Moskva/Caracas, 1. maja - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes po telefonu opozoril ameriškega državnega sekretarja Mika Pompea, naj ne nadaljujejo agresivnih potez v Venezueli, ker bi to lahko imelo strašne posledice. V Caracasu je medtem prišlo do novih spopadov med nasprotniki režima Nicolasa Madura in vojsko.