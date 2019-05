STA soočenje: Liste o schengenski meji

STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednje vprašanje:

Je nadzor nekaterih članic na notranjih mejah upravičen ali vidite v tem kakšno drugačno sporočilo?

SMC

Avstrijski nadzor na meji s Slovenijo je po njihovem mnenju povsem neupravičen in pomeni kršitev temeljnih načel EU, saj Slovenija odgovorno in dobro varuje zunanjo schengensko mejo. Razlog nadzora vidijo predvsem v avstrijskih notranjepolitičnih razmerah.

Gibanje Zedinjena Slovenija

Prepričani so, da avstrijski nadzor samo potrjuje dejstvo, da so temeljna načela EU že propadla in se ne izvajajo več. Menijo, da vsaka država gleda zgolj lastne interese, ter da je čas, "da zase poskrbimo tudi Slovenci".

Zeleni Slovenije

Nadzor je zanje predvsem sporočilo, da Avstrija ne zaupa slovenski politiki in vladi. Menijo, da je treba čim prej pristopiti k pogovorom, a se sprašujejo, "zakaj bi pooblastili ljudi, ki so v prvi vrsti najbolj odgovorni za to, da izgubljamo ugled in relevantnost".

Dobra država

Menijo, da Avstrija zadevo izkorišča za svoje notranjepolitične potrebe. Nadzor na meji s Slovenijo je po njihovi oceni nepotreben, vlada pa bi morala sprejeti "kontra ukrepe" in pregledovati ljudi, ki prihajajo v Slovenijo iz Avstrije.

SNS

Prepričani so, da bi morala Slovenija zapreti svojo schengensko mejo s Hrvaško ter v državo spustiti zgolj ljudi z urejenimi dokumenti. Nadzor na meji bi moral biti stalen, konstanten ter strikten, dodajajo.

Lista Povežimo se

Tak nadzor na mejah po njihovem mnenju zdaj ni več potreben niti z varnostnega niti carinskega vidika. Menijo, da gre za notranjepolitično propagando, s katero nekateri ustvarjajo lažni občutek zunanje grožnje in si obenem lastijo zasluge za zagotavljanje nacionalne varnosti.

LMŠ

Pravila glede začasnega nadzora na mejah bi bilo treba po njihovem mnenju (re)definirati v tem smislu, da ne bi prihajalo do zlorab sistema glede notranjega mejnega nadzora v okviru schengna.

NSi

Menijo, da nadzor na notranjih mejah ogroža eno od temeljnih svoboščin EU - prost pretok ljudi in blaga. Začasni nadzor na notranjih mejah je po njihovem očiten znak nezaupanja med državami članicami ter hkrati težava, ki jo mora EU čim prej odpraviti.

SDS in SLS

Nadzor se po njihovem mnenju pojavlja ob naraščajočih grožnjah terorizma in množičnih ilegalnih migracijah. S tem se sicer onemogoča prost pretok ljudi, a z učinkovito zaščito zunanjih evropskih meja notranje meje ne bodo potrebne, dodajajo.

Domovinska liga

Ukrepanje Avstrije se jim zdi samoumevno, ker da Slovenija od leta 2015 ne varuje svojih meja. "Če varovanje meje zaradi ignorantstva vlade ni učinkovito, se bo schengenska meja dejansko prestavila s Kolpe na Karavanke," poudarjajo.

SD

Nadzor na notranjih mejah, razen v izrednih razmerah, se jim ne zdi upravičen. Poudarjajo, da so znotraj EU vsakršne ovire pretoka ljudi, storitev, blaga in kapitala (razen ko gre za preprečevanje kaznivih dejanj) nesprejemljive.

Levica

Opozarjajo, da uvajanje nadzora na notranjih mejah uničuje največjo pridobitev EU, odprte meje, ki omogočajo prost pretok blaga in ljudi. Tak ukrep je po njihovem prepričanju nezakonit in ruši načela, na katerih je zgrajena EU.

DeSUS

Samovolja Avstrije je zanje nesprejemljiva. "Ne želimo si prihodnosti, ko bodo države o tako temeljnih vrednotah in dogovorih, kot je schengenski sporazum, odločale tako svobodnjaško, kot to vidimo pri naših severnih sosedih," poudarjajo.

SAB

Avstrijski nadzor na meji se jim ne zdi upravičen, pač pa gre po njihovem mnenju zgolj za "zganjanje cenene nacionalistične politike".

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve