Za Milwaukeejem in prvaki NBA uspešen večer

Milwaukee, 1. maja - Milwaukee Bucks, najboljša ekipa rednega dela v severnoameriški košarkarski ligi NBA, je doma premagala Boston Celtics s 123:102 in v drugem krogu končnice na vzhodnem delu izenačila izid v zmagah na 1:1. Branilci naslov Golden State Warriors so doma s 115:109 premagali Houston Rockets in v drugem krogu na zahodnem delu povedli z 2:0 v zmagah.