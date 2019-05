Svet Evrope obeležuje 70-letnico

pripravila Vesna Rojko

Strasbourg/Ljubljana, 3. maja - Svet Evrope bo v nedeljo z dnevom odprtih vrat obeležil 70. obletnico ustanovitve in 60. obletnico Evropskega sodišča za človekove pravice. Svet Evrope, najstarejša vseevropska mednarodna organizacija za varovanje človekovih pravic, demokracije in pravne države, danes šteje 47 držav članic. Med njimi so tudi vse članice EU.