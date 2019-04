Aprila na letni ravni 1,7-odstotna inflacija

Ljubljana, 30. aprila - Rast cen v prodaji na drobno se je aprila pospešila. V primerjavi z aprilom 2018 so bile cene življenjskih potrebščin višje za 1,7 odstotka, so izračunali na državnem statističnem uradu. Storitve so se v enem letu podražile v povprečju za 3,6 odstotka, blago pa za 0,8 odstotka.