Umrl je režiser John Singleton, znan po filmu Boyz n the Hood

Los Angeles, 30. aprila - V 52. letu starosti je v ponedeljek za posledicami kapi v Los Angelesu umrl ameriški režiser, scenarist in producent John Singleton. Leta 1992 je z nominacijo za oskarja za režijo filma Boyz n the Hood v starosti 24 let postal najmlajši nominiranec za režiserskega oskarja v zgodovini in hkrati prvi temnopolti režiser s to nominacijo.