Rogatec, 29. aprila - Celjski policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja mučenja živali, potem ko so po Facebooku zaokrožile grozljive fotografije poginulega kužka. Po poročanju Sveta in 24ur ga je lastnik več tednov pustil brez hrane in vode ter ga tako izstradal do smrti.