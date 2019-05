Mineva sto let od rojstva ameriškega pevca Peta Seegerja

New York, 3. maja - Pred 100 leti se je na današnji dan rodil ameriški folk glasbenik in politični aktivist Pete Seeger. Samostojna glasbena kariera pevca, ki je umrl pred petimi leti, je trajala več kot 60 let. Podpisal se je pod številne uspešnice, med drugim je sodeloval pri pisanju skladbe Where Have All The Flowers Gone in uporniške himne We Shall Overcome.