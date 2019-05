Ob obletnici rojstva Clare Schumann album z njenimi deli

London, 3. maja - Septembra bo minilo 200 let od rojstva izjemne nemške koncertne pianistke in skladateljice Clare Schumann, tudi žene skladatelja Roberta Schumanna. Ob jubileju bo 22-letna izjemno nadarjena študentka Kraljeve glasbene akademije v Londonu Isata Kanneh-Mason posnela album z njenimi deli, ki naj bi izšel v juliju, navaja britanski The Guardian.