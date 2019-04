Na Cipru iščejo žrtve serijskega morilca

Nikozija, 29. aprila - Na Cipru so danes iz jezera potegnili četrto žrtev domnevnega serijskega morilca, ki je priznal, da je v treh letih ubil sedem žensk in deklet. Domnevnega storilca, vojaškega častnika so aretirali sredi meseca, potem ko so našli prvo truplo ženske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.