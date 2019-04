EU sprožila program milijarde ugodnih posojil za mlade kmete

Bruselj, 29. aprila - Evropska komisija in Evropska investicijska banka (EIB) sta danes sprožili program milijarde evrov ugodnih posojil za mlade kmete. To je prva pobude te vrste, ki jo v komisiji utemeljujejo s podatkom, da so banke leta 2017 zavrnile 27 odstotkov prošenj za posojila mladih kmetov, medtem ko je za preostale kmetije ta delež devetodstoten.