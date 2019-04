Projekcije: Na volitvah v Španiji slavili vladajoči socialisti

Madrid, 28. aprila - Na današnjih predčasnih volitvah v Španiji so glede na prve projekcije slavili vladajoči socialisti, ki so osvojili 28,1 odstotka glasov oziroma med 116 in 121 sedežev v parlamentu. Sledi Ljudska stranka s 17,8 odstotka, kar pomeni med 69 in 73 poslancev. V parlament pa se je glede na izide projekcij uvrstila tudi skrajno desna stranka Vox.