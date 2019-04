V Indoneziji v poplavah več mrtvih; pobegnili pitoni

Džakarta, 28. aprila - Indonezijski otok Sumatra so prizadele poplave, ki so skupaj s plazovi terjale najmanj 10 življenj, še osem ljudi pogrešajo. Na območju mesta Bogor na otoku Java pa so prebivalce posvarili, da je iz kletk pobegnilo 14 pitonov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.