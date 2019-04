Piloti družbe SAS nadaljujejo stavko, odpovedani številni leti

Stockholm, 27. aprila - Piloti skandinavskega letalskega prevoznika SAS na Švedskem, Danskem in Norveškem danes nadaljujejo stavko, ki so jo začeli v petek. Kot je danes sporočila družba, bo danes in v nedeljo skupaj odpovedanih okoli 900 letov, zaradi česar bo na tleh ostalo okoli 98.000 potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije.