Viteza Pesniškega turnirja 2019 postala Nina Kremžar in Denis Škofič

Maribor, 27. aprila - Na Pesniškem turnirju, ki je v petek zvečer potekal v Mariboru, je strokovna žirija prvič podelila dve prvi nagradi, in sicer Nini Kremžar za pesem Mati prve generacije in Denisu Škofiču za pesem Ljudski običaj. Občinstvo pa je najbolj prepričala pesem Še vedno si in obstajaš Veronike Gradišek, so sporočili iz Založbe Pivec.