Indeks na Ljubljanski borzi malenkost navzdol

Ljubljana, 26. aprila - Indeks SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes zdrsnil za 0,04 odstotka na 884,48 točke. Vlagatelji so opravili za 843.200 evrov poslov, od tega največ z delnicami NLB in Krke. Največji padec so sicer v današnjem trgovanju zabeležile delnice Telekoma Slovenije, ki so izgubile skoraj odstotek vrednosti.