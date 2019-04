Lynch se z razstavo poklanja Felliniju

Rimini, 28. aprila - Ob 100. obletnici rojstva Federica Fellinija v letu 2020 bodo v Riminiju v sklopu dogodka Sedma umetnost: Film in industrija odprli razstavo David Lynch. Dreams. A Tribute to Fellini. Vključevala bo 11 litografij, ki jih je filmar in umetnik David Lynch posvetil velikanu italijanskega filma Federicu Felliniju, ter 12 risb italijanskega režiserja.