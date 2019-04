Kmetje z ostanki zadnjega pokola dosegli izredni odstrel medvedov in volkov

Ljubljana, 26. aprila - Sindikat kmetov Slovenije je danes z ostanki zadnjega pokola domačih živali pred ministrstvom za okolje in prostor protestiral zaradi slabega gospodarjenja s populacijo medveda in volka. Kmete je sprejel državni sekretar Marko Maver, ki jim je po besedah podpredsednika sindikata Romana Žvegliča obljubil izredni odstrel medvedov in volkov.