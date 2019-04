SDS zaradi domnevnih zlorab v pravosodju in pritiskov na sodne odločitve zahteva izredno sejo DZ

Ljubljana, 26. aprila - Poslanska skupina SDS je v DZ vložila zahtevo za sklic izredne seje na temo zlorab v pravosodju in pritiskov na sodne odločitve. Pri zlorabah po besedah poslanke Anje Bah Žibert izpostavljajo domnevne zlorabe v primerih Patria, Kangler in Magajna, med nedopustnimi pritiski na sodne odločitve pa primer Novič in opozorila sodnika Radonjića.