Kranj se z dogodki v poklon Štiglicu predstavlja kot filmsko mesto

Kranj, 26. aprila - Kranj, ki se šteje za pionirsko mesto fotografije in filma, se pridružuje dogodkom ob stoti obletnici rojstva Kranjčana Franceta Štiglica. Prvi v vrsti dogodkov, ki bo tematsko obarvan z obletnico, bo FIG - Filmski izziv Gorenjske. Ta se bo v organizaciji Kluba študentov Kranj in Layerjeve hiše začel danes in sklenil v nedeljo.