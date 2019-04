Naložbe CTN: Na Ptuju počrpali že večji del od desetih milijonov

Ptuj, 28. aprila - Ptujska občina je iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN) upravičena do dobrih desetih milijonov evrov. Nekaj več kot 7,8 milijona evrov bodo namenili za projekte urbanega razvoja, med temi je največji projekt prenova mestne tržnice. Doslej so že uresničili projekt spominskega parka, odobren je tudi denar za tržnico in kolesarske povezave.