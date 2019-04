San Antonio proti Denverju izsilil sedmo tekmo

San Antonio, 26. aprila - Košarkarji San Antonio Spurs so v dvoboju z drugimi nosilci končnice Denver Nuggets odločitev o potniku v polfinale zahodne konference severnoameriške lige NBA prestavili na odločilno sedmo tekmo. Tokrat so Teksašani pred domačimi navijači s 120:103 premagali Denver in boj na štiri zmage izenačili na 3:3.