Amazon presegel pričakovanja s četrtletnim dobičkom

New York, 26. aprila - Podjetje Amazon je v minulem poslovnem četrtletju ustvaril rekordnih 3,6 milijarde dolarjev čistega dobička oz. 7,09 dolarja na delnico in krepko presegel pričakovanja analitikov Wall Street, ki so pričakovali 4,72 dolarja dobička na delnico. Prihodki so se medtem zvišali za 16,9 odstotka na 59,7 milijarde dolarjev.