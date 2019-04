Na Koroškem sanacija gozdov po zadnjem vetrolomu hitrejša v zasebnih gozdovih

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Slovenj Gradec, 30. aprila - Oktobra lani je vetrolom na Koroškem podrl za več kot 142.000 kubičnih metrov dreves, od tega 92.000 kubičnih metrov v zasebnih, ostalo v državnih gozdovih. V zasebnih gozdovih so doslej posekali dobrih 55 odstotkov poškodovanega drevja, v državnih četrtino. Ob tem so težave še s slabimi gozdnimi cestami in odkupom, vnovič grozijo podlubniki.