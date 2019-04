V Murski Soboti ostajajo pri različnih pogledih o krivcih za javno (ne)naročanje

Murska Sobota, 25. aprila - Občinski svetniki v Murski Soboti so na izredni seji razpravljali o Pomurskih lekarnah. Vodstvo občine jim očita, da ne spoštujejo zakonodaje o javnem naročanju, zato občani za zdravila plačujejo več. V lekarnah to zanikajo, župan Aleksander Jevšek pa napoveduje ukrepanje, če ne bo prišlo do menjav vodstva podjetja in do zakonitosti poslovanja.