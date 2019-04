AMZS lastniško vstopil v zagonsko podjetje Nervtech

Ljubljana, 25. aprila - AMZS je lastniško vstopil v zagonsko podjetje Nervtech, ki razvija visokotehnološke simulatorje vožnje, opremljene s sodobno biometrično in nevro-motorično senzoriko, ter simulacijska okolja za evaluacijo voznikov in zajem podatkov. Na ta način AMZS uresničuje strategijo vlaganja v rešitve za večjo varnost na cestah, so sporočili iz družbe.