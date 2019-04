V Slovenj Gradcu si želijo večje mobilnosti starejših

Slovenj Gradec, 25. aprila - Mestna občina Slovenj Gradec želi skozi medgeneracijsko sodelovanje preprečiti izoliranost starejših občanov, ki so zaradi različnih razlogov zdaj manj mobilni. Zato se je občina odločila za sodelovanje z zavodom Sopotniki in s 13. majema začenja izvajati brezplačne prevoze občanov, starejših od 65 let. Slovesni podpis pogodbe z zavodom bo danes.