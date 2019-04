Program Ars razpisuje natečaj za najboljšo kratko zgodbo

Ljubljana, 26. aprila - Program Ars Radia Slovenija razpisuje tradicionalni natečaj za najboljšo kratko zgodbo. Natečaj, 28. po vrsti, je odprt do 3. junija, komisija bo svojo odločitev objavila 12. julija. Nagrajene in odkupljene kratke zgodbe bodo predvajali v oddaji Literarni nokturno na Tretjem in Prvem programu Radia Slovenija.