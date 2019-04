Slalomiste na divjih vodah najprej čakajo izbirne tekme

Tacen, 25. aprila - Spustaši na divjih vodah so izbirne tekme že opravili, zdaj pa te čakajo še slalomiste na divjih vodah in sprinterje na mirnih vodah. Slednji si bodo mesto v reprezentanci poskušali priboriti 4. in 5. maja v Zagrebu, slalomiste pa prve izbirne vožnje čakajo že ta konec tedna v Tacnu.