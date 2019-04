Evropski parlament s kratkim filmom vabi na volitve

Bruselj, 25. aprila - Evropski parlament mesec dni pred evropskimi volitvami, ki bodo po vsej EU potekale med 23. in 26. majem, predstavlja kratki film Izberi svojo prihodnost. Z njim želijo ljudi spodbuditi k udeležbi na volitvah in jih obenem nagovoriti k premisleku o prihodnjih generacijah, ki bodo čutile posledice teh volitev, so sporočili iz Evropskega parlamenta.