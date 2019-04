Barceloni in Veszpremu se nasmiha zaključni turnir v Kölnu

Nantes, 24. aprila - Rokometaši španske Barcelone in madžarskega Veszprema so naredili velik korak proti zaključnemu turnirju lige prvakov v nemškem Kölnu. Oboji so na današnjih prvih četrtfinalnih tekmah zanesljivo slavili v gosteh, Katalonci v francoskem Nantesu z 32:25 (16:12), naši vzhodni sosedi pa v nemškem Flensburgu z 28:22 (15:15).