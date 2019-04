V hrvaškem saboru začeli razpravo o predlogu razglasitve gospodarskega pasu

Zagreb, 24. aprila - V hrvaškem parlamentu so danes začeli razpravo o predlogu opozicijske stranke Most neodvisnih list za razglasitev hrvaškega gospodarskega pasu v Jadranu. Most vztraja, da ima Hrvaška v skladu s konvencijo ZN o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982 pravico do razglasitve svojega gospodarskega pasu. Hrvaška vlada je predlog zavrnila.